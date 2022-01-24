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Adıyaman'da fedakar sağlık görevlisi, yolu kardan kapanan evdeki hastayı sırtında taşıdı

24.01.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da fedakar sağlık görevlisi, yolu kardan kapanan evdeki hastayı sırtında taşıdı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yolu kardan kapalı evindeki ilk müdahalenin ardından, fedakar sağlık görevlisinin sırtına alarak taşıdığı hasta ve yaşlı kadın, yol kenarında bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Harmanlı Beldesinde tansiyon hastası olan Fatma Üzdiyen'i (87) yoğun kar nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Servisten yardım istedi.

Mahalleye giden ekipler, yolun kapalı olması nedeniyle ambulansla hastanın evine kadar ilerleyemeyince kalan kısmı yürüdü.

Hastaya ilk müdahale evinde yapıldı. Daha sonra ekipteki sağlık görevlilerinden biri, yaşlı kadını sırtında taşıyarak yol kenarında bekletilen ambulansa ulaştırdı.

Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Üzdiyen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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