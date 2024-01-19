YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

AA AA
19.01.2024 12:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Terörle Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda, örgüt içerisinde kod adı kullanarak askeri okullar sınavına hazırlanan örgüt elemanlarını organize ettiği, terör örgütüne ait dokümanları şifreli flaş belleklere kaydederek diğer örgüt mensuplarına verdiği, örgüt üyeleri ile ankesörlü/büfe telefon hatları üzerinden iletişim kurduğu ve ayrıca örgütün yurt dışı yapılanmasında görev aldığı iddiasıyla N.O'yu yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldıAntalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı
Osmaneli’nde de öğrenciler yarıyıl tatiline girdiOsmaneli’nde de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldıAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı
Anahtar Kelimeler:
fetö Adıyaman operasyon

Adıyaman Namaz Vakitleri 19 Ocak Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:33
Öğle
12:42
İkindi
15:19
Akşam
17:42
Yatsı
19:02
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.