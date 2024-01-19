Adıyaman'da FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Terörle Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda, örgüt içerisinde kod adı kullanarak askeri okullar sınavına hazırlanan örgüt elemanlarını organize ettiği, terör örgütüne ait dokümanları şifreli flaş belleklere kaydederek diğer örgüt mensuplarına verdiği, örgüt üyeleri ile ankesörlü/büfe telefon hatları üzerinden iletişim kurduğu ve ayrıca örgütün yurt dışı yapılanmasında görev aldığı iddiasıyla N.O'yu yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

