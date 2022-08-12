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Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

12.08.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'da, hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulama sırasında hakkında dolandırıcılık suçundan 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Y.A. gözaltına alındı.

Y.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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