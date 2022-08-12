Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'da, hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulama sırasında hakkında dolandırıcılık suçundan 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Y.A. gözaltına alındı.

Y.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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