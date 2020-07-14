Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Fırat Alan idaresindeki 23 AAU 406 plakalı otomobil Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun 15'inci kilometresinde Mirvan Gezer'in kullandığı 31 DM 455 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Sürücüler ile otomobildeki Cemile Doğan yaralandı.

Yaralı sürücü Fırat Alan, Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Alan ve Doğan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

