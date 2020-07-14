YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.07.2020 19:08 | Son Güncelleme

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Fırat Alan idaresindeki 23 AAU 406 plakalı otomobil Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun 15'inci kilometresinde Mirvan Gezer'in kullandığı 31 DM 455 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Sürücüler ile otomobildeki Cemile Doğan yaralandı.

Yaralı sürücü Fırat Alan, Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Alan ve Doğan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Yeni evlerine kavuştular

Yeni evlerine kavuştular

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor

BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor

Gaziantep'teki Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Gaziantep'teki Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır

Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:26
Sabah
05:09
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:56
Yatsı
21:32

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Kaya Eczanesi
Merkez
Köroğlu Eczanesi
Merkez
Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Genç Çocuk Levye İle Vurularak Ağır Yaralandı

Genç Çocuk Levye İle Vurularak Ağır Yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.