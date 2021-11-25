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Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kardeş yaralandı

25.11.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kardeş yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticarin aracın çarptığı 2 kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 02 ABL 340 plakalı hafif ticari araç,1 Nisan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Semer (8) ve kardeşi Emine Maksube'ye (9) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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