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Adıyaman’da hastaneler korona virüs vakaları ile doluyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.07.2020 15:44 | Son Güncelleme

Korona Virüs vakalarının bölgemizde ve Adıyaman’da yeniden arttığı uyarısında bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hastanelerin dolmak üzere olduğunu ve yakında yer kalmayabileceğini belirtti.Doktor kimliğinden dolayı Korona Virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana Adıyaman’da tedbirlerin en sıkı şekilde uygulanması talimatını veren ve bu anlamda ciddi çalışmalar yapılmasını sağlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Korona Virüs vakalarının Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Adıyaman’da yeniden artışa geçtiği uyarısında bulundu.

Adıyaman’da hastaneler korona virüs vakaları ile doluyor

Korona Virüs vakalarının bölgemizde ve Adıyaman’da yeniden arttığı uyarısında bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hastanelerin dolmak üzere olduğunu ve yakında yer kalmayabileceğini belirtti.
Doktor kimliğinden dolayı Korona Virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana Adıyaman’da tedbirlerin en sıkı şekilde uygulanması talimatını veren ve bu anlamda ciddi çalışmalar yapılmasını sağlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Korona Virüs vakalarının Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Adıyaman’da yeniden artışa geçtiği uyarısında bulundu. Vatandaşlardan daha dikkatli olmalarını da isteyen Başkan Kılınç, “Malumunuz Korona Virüs tüm dünyanın başına bela. Şu ana kadar yaklaşık 16 milyon 400 bin insan bu virüsten etkilendi ve maalesef 652 bin kişi de korona virüsün etkilerinden dolayı hayatını kaybetti. Ülkemizde de şu ana kadar 227 bin vaka tespit edilirken, 5 bin 630 vatandaşımız da bu virüsten kaynaklanan rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybetti. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.
Son dönemde bölgede de ciddi bir vaka artışının olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, “Özellikle Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de artan vakalar ilimizde de azımsanmayacak seviyelere ulaştı. Bunun en büyük sebebinin taziye ziyaretleri ve düğünler olduğu düşünülüyor. Her ne kadar taziye evleri kapalı olsa da, evlere yapılan taziye ziyaretlerinde sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymayan vatandaşlarımız sayıların artmasına neden oluyor. 6-7 aydır devam eden korona virüs sürecinde hep dile getirdiğimiz sosyal mesafe, maske takma ve kişisel hijyen kurallarının öneminin hiçe sayılmasının bedelini toplum olarak ağır bir şekilde ödeyebiliriz. Şu ana kadar maalesef herhangi bir ilaç yada aşı bulunabilmiş değil. Bu konuda ciddi bir beklentiye girilmesini de önermiyorum. Bunu umutsuzluk olsun diye söylemiyorum ama gerçek bu. Bu virüse karşı elimizde tek bir silahımız var o da kendimizi korumak. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, maskesiz dışarıya çıkmayacağız -ki son zamanlarda bu konuda ciddi bir gevşeme söz konusu- ve kişisel hijyen kurallarına uyacağız. Ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum ki, hastanelerimiz gittikçe doluyor. Böyle devam ederse hastanelerimizde yer kalmayacak. Herhangi bir kabusla karşılaşmamak için önlemlerimizi arttırmak zorundayız. Bayram yaklaşıyor, bayramda mümkün mertebe ziyaretleri en düşük seviyede tutmakta yarar var. Yakın temastan uzak durmakta yarar var. Mezarlık ziyaretlerini yapmamakta yarar var. Kurban kesim alanlarında tedbirlere uymakta yarar var. Maalesef bir duyarsızlık, bir umursamazlık var. Özellikle gençlerimiz -bize bir şey olmaz- mantığıyla hareket ediyorlar ama unutmasınlar ki onların bu tavrı sevdiklerinin canına mal olabilir” diye konuştu.

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