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Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

01.07.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Adıyaman'da Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahta-Siverek kara yolu kenarındaki bir köyde Hint kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenledikleri adreste arama gerçekleştiren ekipler, 167 kök Hint keneviri bitkisini ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Y’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Gözaltı Adıyaman

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