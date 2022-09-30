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Adıyaman'da husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan banka güvenlik görevlisi yaralandı

30.09.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan banka güvenlik görevlisi yaralandı

Adıyaman'da husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan banka güvenlik görevlisi yaralandı

Adıyaman'da, aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan banka güvenlik görevlisi yaralandı.

Kapcami Mahallesi'ndeki bir bankanın güvenlik görevlisi Ayhan Dağ, bankanın önündeyken aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dağ, tedavi altına alındı.

Polis, saldırıdan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan banka güvenlik görevlisi yaralandı

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Adıyaman silahlı saldırı banka

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