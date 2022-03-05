YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da inşattan düşen işçi ağır yaralandı

Adıyaman'da inşattan düşen işçi ağır yaralandı

05.03.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da inşattan düşen işçi ağır yaralandı

Adıyaman'da yapımı devam 4 katlı inşaatın terasından düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ekrem K. (25) Yeni Mahalle 2. çevre yolunda yapımı devam eden 4 katlı bir binanın teras katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'da kayıp gencin cesedi denizde bulunduAntalya'da kayıp gencin cesedi denizde bulundu
Doğu'daki 7 ilde valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldıDoğu'daki 7 ilde valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı
Anahtar Kelimeler:
İşçi Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 5 Mart Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:46
Öğle
12:43
İkindi
15:57
Akşam
18:31
Yatsı
19:46

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Cumartesi

Köroğlu Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Utuş Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Putin’i savunuyor! Paylaşımları olay yarattı

Putin’i savunuyor! Paylaşımları olay yarattı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Fenomenleri ifşa etti! “Hiç merak ettiniz mi?”

Fenomenleri ifşa etti! “Hiç merak ettiniz mi?”

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.