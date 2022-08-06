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Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira ceza

06.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira ceza

Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira ceza

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak dağ keçisi avlayan 2 kişiye 507 bin 800 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Harmanlı Beldesi kırsalında 2 kişinin dağ keçisi avladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 2 kişinin elinde parçalara ayrılmış 2 dağ keçisi buldu.

Kaçak avlanan 2 kişiye toplam 500 bin lira tazminat, 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 av tüfeğine el kondu.

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Adıyaman dağ keçisi

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