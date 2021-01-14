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Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı

14.01.2021 01:22 | Son Güncelleme:
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Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Köseler köyünde yaşayan aynı aileden Remziye Daşcan (18), Mehmet Şahin Daşcan (10) ve Feride Daşcan (52), gece uyuyacakları esnada kendilerini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile üyeleri, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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