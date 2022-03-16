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Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

16.03.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle'de yaşayan Erkan Yakıcı, evinde yarı baygın bulundu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yakıcı'nın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yakıcı tedavi altına alındı.

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zehirlenme Adıyaman

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