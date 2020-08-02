YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da kavga: 5 Gözaltı

Adıyaman’da kavga: 5 Gözaltı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.08.2020 21:31 | Son Güncelleme

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin gözaltına alındığı kavgada 1 kişi yaralandı.Kavga akşam saatlerinde İmamağa Mahallesinde meydana geldi.

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin gözaltına alındığı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kavga akşam saatlerinde İmamağa Mahallesinde meydana geldi. Öğrenilemeyen bir nedenden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada S.A. isimli şahıs elline aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelden polis kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNecip Memili: Kızımız ile dışarıya ilk adımNecip Memili: Kızımız ile dışarıya ilk adım
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzonspor yeni sezonda Eddie Newton ile devam etme kararı aldı

Trabzonspor yeni sezonda Eddie Newton ile devam etme kararı aldı

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Çanakkale'deki iskelelerde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Çanakkale'deki iskelelerde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Antalya'da genç kadın, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu

Antalya'da genç kadın, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu

Burhaniye trafik denetimi

Burhaniye trafik denetimi

Adıyaman Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
03:49
Sabah
05:24
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:42
Yatsı
21:11

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Derya Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Yaman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

1 Mezra karantina altına alındı

1 Mezra karantina altına alındı

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.