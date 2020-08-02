Adıyaman’da kavga: 5 Gözaltı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin gözaltına alındığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kavga akşam saatlerinde İmamağa Mahallesinde meydana geldi. Öğrenilemeyen bir nedenden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada S.A. isimli şahıs elline aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelden polis kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

