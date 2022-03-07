Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Yedibardak köyünde, Mehmet Can'a ait keçi, kayalıklar arasında mahsur kaldı.

Can, keçileri kendi imkanlarıyla kurtaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, halat yardımıyla kurtardıkları keçiyi sahibine teslim etti.



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