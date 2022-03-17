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Adıyaman'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

17.03.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün gece kayıp ihbarı yapılan kişinin, dere yatağında cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Tecirli köyü yakınlarında dere yatağında bir kişiyi hareketsiz görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri dere yatağındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araştırmada cesedin, dün Tecirli köyünde kayıp ihbarında bulunulan Halil Aktemir'e (75) ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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