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Adıyaman'da kırsal mahalledeki hamileye paletli ambulansla ulaşıldı

20.01.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kırsal mahalledeki hamileye paletli ambulansla ulaşıldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, kardan yolu kapanan kırsal mahalledeki doğum sancıları başlayan kadına, paletli ambulansla ulaşıldı.

İlçeye bağlı Onevler Mahallesi'nde yaşayan Y.D'nin doğum sancısı başlayınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerlemekte güçlük çeken sağlık çalışanları, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinden yardım istedi.

İş makinesi yardımıyla yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla bölgeye ulaşan ekipler, hamileyi mahalle merkezindeki ambulansa taşıdı.

İlk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan Y.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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