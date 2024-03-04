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Adıyaman’da konservatuarda sanatla iç içe nesiller yetiştiriyor

İHA İHA
04.03.2024 15:30
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Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi tarafından öğrencilere sanat eğitimi verilmesi adına düzenlenen konservatuar eğitimleri aralıksız devam ediyor.

Adıyaman’da konservatuarda sanatla iç içe nesiller yetiştiriyor

Eğitime ve sanata büyük önem veren Adıyaman Belediyesi, 6 branşta eğitim alan öğrencilerle hafta içi ve hafta sonu konservatuar eğitimlerini sürdürüyor. Yaz ve güz eğitimleri olarak ara vermeden yapılan konservatuar eğitimleri kapsamında 250 öğrenciye bağlama, keman, piyano, gitar, ney ve resim dersleri veriliyor. Belediye konservatuar kurslarında eğitim alan gençler, yetenekleri doğrultusunda yönlendirildikleri alanlarda eğitim almaya devam ediyor.

Konservatuar eğitimleri hakkında açıklama yapan Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç, "Konservatuvarımız aracılığı ile binlerce çocuğumuzun hayatına dokunduk. Bizler sanatla iç içe nesiller yetiştirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Burada her bir çocuğumuzun yeteneğini keşfedip, bu yeteneklerin birer sanata dönüştüğünü görmek bizler için gurur verici bir adım. Çocuklarımıza, gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmak adına gayret ediyoruz” diye konuştu.

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