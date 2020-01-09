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  4. Adıyaman’da köy yollar ulaşıma açıldı

Adıyaman’da köy yollar ulaşıma açıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.Günlerdir süren kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı Adıyaman ve ilçelere bağlı köylerde yollar açıldı.

Adıyaman’da köy yollar ulaşıma açıldı

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.
Günlerdir süren kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı Adıyaman ve ilçelere bağlı köylerde yollar açıldı. Adıyaman’da sabah saatleri itibariyle Sincik ilçesine bağlı Aksu ve Geçitli köylerinin kapalı olan yolları da gün içerisinde açıldı.
Köy yollarında İl Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmalarını 36 iş makinesiyle yürüttüğünü belirten yetkililer, kırsalda ulaşımın aksamadan sağlandığını dile getirdi.

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Merkez
Güleş Eczanesi
Merkez
Kardeşler Eczanesi
Merkez
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Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
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