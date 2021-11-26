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Adıyaman'da meslek lisesi öğrencileri kütüphanesiz okul kalmaması için üretiyor

26.11.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen: - "Adıyaman'ımızda 358 okulumuzun kütüphanesinin olmadığını tespitini ettik ve okullarımızın kütüphane donanımlarını 3 meslek lisemizde 20 öğretmen ve 300 öğrencimizle gerçekleştiriyoruz. İnşallah aralık ayına kadar ilimizde kütüphanesiz okul kalmayacak"

ORHAN PEHLÜL - "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında harekete geçen Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki 3 meslek lisesinde okuyan 300 öğrenciyle kütüphanelere mobilya üretiyor.

Kent genelinde araştırma yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, 358 okulda kütüphane ihtiyacı tespit etti. İhtiyacın karşılanması için hazırlıklara başlayan ekipler, söz konusu kütüphane donanımlarının Mimar Sinan, Adıyaman ile Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin mobilya ve iç tasarım bölümündeki öğrencilerle çözüleceğini belirledi.

Bu kapsamda bir süre önce harekete geçen öğretmen ve öğrenciler, hummalı çalışmalarla okulların kütüphane donanımlarını hazırlamaya başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında çalışma başlattıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda kütüphanedeki ekipman ve donanımları kendi bünyelerinde imal etme arzusunda olduklarını anlatan Gönen, bu hedefle meslek liseleriyle çalışmaya başladıklarını vurguladı.

Öğrencilerin aralıksız olarak kütüphane materyallerinin üretimini sürdürdüğünü aktaran Gönen, şöyle konuştu:

"3 meslek lisemiz dolap, masa, sandalye ve puf gibi ekipmanları üretebilir durumdaydı. Bunu göz önünde bulundurarak Bakanlığımızın başlattığı 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesinin finansman desteğiyle harekete geçtik. Çalışmaya başlarken Adıyaman'ımızda 358 okulumuzun kütüphanesinin olmadığının tespitini ettik ve okullarımızın kütüphane donanımlarını 3 meslek lisemizde 20 öğretmen ve 300 öğrencimizle gerçekleştiriyoruz. İnşallah aralık ayına kadar ilimizde kütüphanesiz okul kalmayacak."

- Öğretmenler de öğrenciler de mutlu

Öğretmenlerden Ramazan Öner de kütüphanesi olmayan okulların bu imkana kavuşması için öğrencilerle çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık 10 gün önce üretime başladıklarını ifade eden Öner, "Rengarenk kütüphane materyallerini yapıyoruz. Daha şimdiden siparişlerin yüzde 60'ını tamamladık." dedi.

Öğrencilerden Muhammed Yetiş de arkadaşlarıyla çalışmaktan mutlu olduğunu, mezun olduktan sonra kendisine ait bir işletme açmayı hedeflediğini kaydetti.

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