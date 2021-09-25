Adıyaman'da mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin yakınları gözaltında

Adıyaman'da toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alındı.

Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan ve hastaneye kaldırılan bebekle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince kimlikleri tespit edilen bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alındı.

Öte yandan, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavisi devam eden bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, dün okullarının yanındaki eski mezarlıkta bebek sesi duymuş, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak polis ve sağlık ekiplerine teslim etmişti.



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