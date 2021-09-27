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Adıyaman'da minibüsün çarptığı kadın öldü

27.09.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da minibüsün çarptığı kadın öldü

Adıyaman'da minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Esat Yahşi idaresindeki 02 FA 162 plakalı minibüs, Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan Zübeyde İzci'ye çarptı.

Yaralanan İzci, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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