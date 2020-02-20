YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da motosiklet kaza: 1 yaralı

Adıyaman’da motosiklet kaza: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.02.2020 17:00 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kazada yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Yavuzselim Mahallesinde Ahmet Türk (17) yönetimindeki 02 LD 061 motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Adıyaman’da motosiklet kaza: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kazada yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Yavuzselim Mahallesinde Ahmet Türk (17) yönetimindeki 02 LD 061 motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Türk yaralandı. Yaralı Ahmet Türk olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da motosiklet kaza: 1 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Emekli olan personellere plaket verildi

Emekli olan personellere plaket verildi

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Adıyaman Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
12:46
İkindi
15:48
Akşam
18:17
Yatsı
19:32

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Öner Eczanesi
Merkez
Yeni Zeynep Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Lokman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Milletvekili Aydın’dan depremzedelere ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Milletvekili Aydın’dan depremzedelere ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.