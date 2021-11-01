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Adıyaman'da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

01.11.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Adıyaman'da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Kaskımı takarım yoluma bakarım" projesi kapsamında, motosiklet sürücülerine kask dağıttı.

Kentin en işlek yerlerinde seyir halindeki motosikletleri durduran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri durdurarak kask hediye etti.

Yeni Valilik kavşağında düzenlenen törende Vali Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Trafik Denetleme Şube Müdürü Koray Günaydın denetimlere eşlik edip kask dağıttı.

Vali Çuhadar, buradaki konuşmasında, güvenli bir motosiklet kullanımı için kaskın önemine işaret etti.

Motosiklet sürücülerinden kaskı ihmal etmemelerini isteyen Çuhadar, "Sürücülerimiz kendilerinin ve çocuklarının sağlığı için kasklarının takarak trafiğe çıkmalarını istiyoruz. Bu nedenle biz de bu farkındalığı oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik." diye konuştu.

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