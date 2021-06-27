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Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

27.06.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde nehir kıyısında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Nissibi Köprüsü yakınlarında Fırat Nehri’nde erkek cesedi gören balıkçılar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Su üzerindeki cesedi AFAD ekipleri çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin Ömer Uzut'a (38) ait olduğunu belirlendi.

Ceset, otopsi için Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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