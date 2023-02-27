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Adıyaman'da okullar eğitim öğretime hazırlanıyor

27.02.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da okullarda yeniden eğitim öğretime başlanabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Eğitim öğretime 27 Mart'ta başlanacağı açıklanan Adıyaman'da okullarda hasar tespit çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, AA muhabirine, Adıyaman'ın yaşanan depremlerden büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.

Depremin ilk gününden bu yana devletin tüm imkanlarının kentte seferber edildiğini belirten Aşcı, "27 Mart'ta okullarımızı açmayı, çocuklarımızı okulları ve öğretmenleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Aşcı, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın mühendisleri, Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü personeliyle çalışmalarımız devam ediyor. Şu an Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mühendisleriyle birlikte tespitlerimizi neredeyse bitirme noktasına getirdik. Yüzde 90'ını bitirmiş durumdayız. Onarım ve inşaatlarına hemen başlayacağız. Arkadaşlarla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 27 Mart'ta öğrencilerimizi okullarımızla buluşturacağız."

"DEVLETİMİZ BURADA ÖĞRENCİLER İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"

Kentte 829 okulun bulunduğunu bildiren Aşcı, şöyle konuştu:

"Tespitlerimizde 829 okulumuzun yarısında çizik dahi yok. Bu çok önemli bir sayı. Büyük bir kısım ise az hasarlı. Yıkılacak okul sayısı maksimum yüzde 10 civarında. Eğitim planlarımızı yaptık. Tüm ilçelerde çalışıyoruz. Evi yıkılan ya da hasar gören öğretmenlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılayacağız. Valimizle koordine halindeyiz. Onunla ilgili planlarımız hazır. Aynı zamanda kentteki çadırlarda psikososyal çalışmalarımız da devam ediyor. Devletimiz burada öğrenciler için her şeyi yapıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

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Adıyaman okul

Adıyaman Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
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Öğle
12:45
İkindi
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Akşam
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Yatsı
19:40

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Pazartesi

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Burakpektaş Eczanesi
Merkez
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