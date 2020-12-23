Adıyaman’da okullar enerji üretecek

Milli Eğitim Bakanlığının "Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi" kapsamında okullara güneş enerji panelleri kurmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının projesi, KfW Alman Kalkınma Bankası kontrolünde Adıyaman’da uygulanacak olan 120 milyon lira yatırım bedelli enerji projesinin ilk adımı olan, Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapım çalışmasında sona gelindi. 350 KW AC Güç, 450 KWP civarında DC güç kurulması için ihale edilen güneş enerji panelleri devreye alınarak geçici kabulü yapıldı.

Mimar Sinan MTAL’de yapılacak olan çatı üzeri güneş enerji santrali sayesinde okulun tüm elektrik ihtiyacı karşılanacağı gibi üretilen ihtiyaç fazlası elektrik ise şebeke üzerinden satılacak. Proje sayesinde yaklaşık 235 hanenin yıllık enerji tüketimi denk gelen enerji üretilecektir. Ayrıca yıllık 405 ton karbon salınımının önüne geçilecektir.

Bakanlık tarafından ihalesi yapılması planlanan merkezde 12, Kahta ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 15 okulun çatısına güneş paneli ve Adıyaman Merkez Börgenek Köyünde Saha tipi 9 MWP Güneş tarlası yapılması da planlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’le görüşen Proje Yürütücüsü Bakanlık Müsteşarı Yüksek Mühendis Recep Akpak, proje hakkında bilgi vererek en kısa sürede elektrik üretimine başlayıp okulumuzun ihtiyacının bu panellerden karşılanacağını söyledi.

Alpak, “Bu yatırımlar neticesinde hem enerji üretilecek hem de enerji tasarrufu sağlanacaktır. Bu Proje ile okulun çatılarına kurulacak fotovoltaik panellerle enerji verimliliği dönüşümü ile okulumuzun kaynak ihtiyacını karşılamanın yanında şehir şebekesine satabileceğimiz fazla enerji üretimi de sağlanacaktır. Projeden elde edinilen kazanımlar tekrar eğitim yatırımlarına döndürülmesi hedeflenmektedir. Projenin kazanımlarından biri de öğrencilerde temiz enerji bilincinin oluşturulması, karbon, sera gazı salınımının azaltılması, çevreye duyarlı okul konsepti anlamında da örnek olmasıdır” ifadelerini kullandı.

