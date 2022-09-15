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Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

15.09.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Rohat Sağır idaresindeki 02 FE 308 plakalı otomobil, Turgut Özal Mahallesi Yakup Canpolat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Demir'e çarptı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Demir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

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