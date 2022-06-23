YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı

23.06.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, LPG tankına gizlenmiş 50,90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.G. ile E.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, otomobil sürücüsü E.K'ye uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 9 bin 837 lira idari para cezası kesildi, otomobil ise trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandıAdıyaman'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Denizli'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın öldüDenizli'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın öldü
Akıncılar Tenis Cup Turnuvası başladıAkıncılar Tenis Cup Turnuvası başladı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 25 Haziran Cumartesi

İmsak
03:11
Sabah
04:59
Öğle
12:34
İkindi
16:27
Akşam
20:00
Yatsı
21:40

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Cumartesi

Tekdemir Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Hayat Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her şeyin merkezi sensin! Bunu bugün herkese hissettir

Her şeyin merkezi sensin! Bunu bugün herkese hissettir

Akılalmaz hata! Tedavi etmek isterken kör ettiler

Akılalmaz hata! Tedavi etmek isterken kör ettiler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kendi elleriyle topladı! Hayatını kaybetti

Kendi elleriyle topladı! Hayatını kaybetti

Tiroidi bıçak gibi keser! Cinsel gücü artırır

Tiroidi bıçak gibi keser! Cinsel gücü artırır

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.