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Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

13.01.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bayram Çiçek idaresindeki 02 LE 486 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu hava alanı kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Çiçek ile Abdurrahman Eroğlu, Ali ve Kamile Çiçek yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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