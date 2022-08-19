Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Hüseyin Ş. (38) yönetimindeki LL 265 İC yabancı plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun Narince köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ayşe Ş. (74), Emin Ş. (40), Ezgi Ş. (27) ve Emre Ş. (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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