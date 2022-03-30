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Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

30.03.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin T. idaresindeki 01 KS 707 plakalı otomobil ile Hüseyin K. yönetimindeki 02 LE 070 plakalı motosiklet, Turgut Reis Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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