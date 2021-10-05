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Adıyaman'da petrol istasyondaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

05.10.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 kişinin gözaltına alındığı kavga sırasında bir genç, akaryakıt dolum tabancasını alıp ateşe vermekle tehdit etti

Adıyaman'da petrol istasyondaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman'da petrol istasyonu görevlisiyle tartışan grup, iş yerine taş ve sopalarla saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişi, akaryakıt dolum tabancasını ateşe vermekle tehdit etti.

Bahçecik Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonu görevlisiyle bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle grup, petrol istasyonuna taş ve sopalarla zarar vermeye başladı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada, yaşananlar ise petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Arbedenin ve taşlı-sopalı saldırı anını kayıt altına alan güvenlik kamerası kayıtlarında, ismi öğrenilemeyen bir kişinin de akaryakıt dolum tabancasını alıp çakmakla ateşe verme konusunda çevresindeki tehdit ettiği görüldü.

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