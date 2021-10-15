YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

15.10.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Kürşat Yılmaz-37 ile Eren-8 Operasyonu düzenlendi.

Derinsu köyü yakınlarındaki arazi arama tarama çalışmalarında çok sayıda yaşam malzemesi, mutfak tüpü, el testeresi, iki akü, 52 kilogram amonyum nitrat ve 50 santimetrelik kablonun bulunduğu 3 bidon ele geçirildi.

Bidonlardaki malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlardaki gizli tehlike: 10 kat daha fazlaTelefonlardaki gizli tehlike: 10 kat daha fazla
Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacakBilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacak
Adıyaman'da kaybolan koyun sürüsü drone ile bulunduAdıyaman'da kaybolan koyun sürüsü drone ile bulundu
Anahtar Kelimeler:
pkk Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 15 Ekim Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:28
Öğle
12:18
İkindi
15:26
Akşam
17:57
Yatsı
19:13

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cuma

Turan Eczanesi
Merkez
Selda Eczanesi
Merkez
Ünsal Eczanesi
Merkez
Besni Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Aksa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.