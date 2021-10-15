Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Kürşat Yılmaz-37 ile Eren-8 Operasyonu düzenlendi.
Derinsu köyü yakınlarındaki arazi arama tarama çalışmalarında çok sayıda yaşam malzemesi, mutfak tüpü, el testeresi, iki akü, 52 kilogram amonyum nitrat ve 50 santimetrelik kablonun bulunduğu 3 bidon ele geçirildi.
Bidonlardaki malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.
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