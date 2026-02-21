Okan Buruk Konyaspor mağlubiyetinin sebebini açıkladı! Faturayı o isme kesti: "Komedi! Büyük bir utanç..."

Trendyol Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirve yarışında büyük yara aldı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, mağlubiyetin sebebi için "Kötü bir hücum performansı sergiledik. Gol atmaya daha çok çalışmamız gerekiyordu" dedi. İşte açıklamaların tamamı...

"FUTBOL ADINA UTANÇ!"

Okan Buruk: "İkinci yarıda attığım golün iptalinden sonra... Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu. "

"BU İPTAL SADECE TÜRKİYE'DE OLUR, TEBRİKLER"

"TFF başkanımızın açıklaması var, 'Bu tür hataları asla affetmeyeceğim' diye. Kendisini bu anlamda, bu maçtaki verilmeyen gol için...

1990 yılında olsaydı bu gol, ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi. Şu an 2026'da, bu pozisyonda gol iptali sadece Türkiye'de olur. Yeni bir şeye imza attık. Hakemlerimizi tebrik ederim."

OSIMHEN'İN SAKATLIĞINA DAİR KONUŞTU!

"Osimhen'in olmaması önemliydi. Icardi maça son anda yetişti. Dünkü antrenmanı yarım bırakmıştı, sırt ve boynunda tutulma vardı. Başlatalım mı başlatmayalım mı diye düşündük. Devre arasında hem ön alan baskısı hem de özellikle Konyaspor önde oynamaya çalışıyordu, Barış'ın savunma arkasına koşularını düşündük, olmadı. Takım olarak hep geriye döndük."

"ZEMİN KÖTÜYDÜ..."

"Zemin kötüydü. Bu zeminde pas yapmak çok zor. Savunma arkası koşular yapamadık. Gol atmaya daha çok çalışmalıydık. İkinci yarı 2 şut atmışız. Rakip kaleye hamle yapmalıydık. Herkes geriye gelip almaya çalıştı. Paslar da yetmedi. 3. bölgede daha çok üretmeliydik. Mağlubiyet nedenlerinden biri bu."

"ÇOK FARKLI ŞEYLER DE YAPSALAR..."

"Çok temiz bir gol bugün iptal edildi. Hem VAR hakeminin tavsiyesi hem Atilla hocanın izlemesi. Çok temiz bir gol hakemler tarafından iptal edildi. Bu mağlubiyetin nedeni bu gol değil. Golü de vermeseler, daha farklı şeyler de yapsalar Galatasaray maçı kazanmak zorundaydı. Kornerden yediğimiz gol, ondan sonra rakibimiz coşkulu oynadı. Çok kritik bir dakikada öne geçtiğimiz, rahat kazanmaya götüreceğimiz gol iki hakem hatasıyla iptal oldu."

FİKSTÜRLE İLGİLİ KONUŞTU! "BU DA BENİM SORUMLULUĞUM..."

SORU: "Fikstürde Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe deplasmanları var. Şampiyonluk yarışıyla ilgili nasıl bir mesaj vermek istersiniz?"

Okan Buruk: "Oyuncularımla maçtan sonra konuştum. Onlar istediği zaman, yüzde yüz odaklandıkları zaman... Birincisi onları her maça aynı şekilde hazırlamak benim işim. Performans vermiyorlarsa, konstantre olamıyorlarsa... Bir yandan çok fazla yeni oyuncu koyduk ki takımı yukarı çeksinler, yorgunları da yukarı çeksinler diye düşündük ama yapamadık. Bu da benim sorumluluğum. Bu oyuncular da aynı Şampiyonlar Ligi'ndeki atmosferi, tutkuyu yaratamıyorsa sorumlusu benim. Bunu yaratacağız, yaratan oyuncularla oynayacağız. Kaliteli bir kadroya sahibiz. Gireni çıkanı ayırt etmeksizin hepsi birbirinin eksiğini kapatmasını istiyorum. Takım olarak kötü oynadığımız bir gündü. Her maça aynı odaklanmamız gerekiyor."

"AJAX MAÇINDAN SONRA DA AYNISI OLDU"

"Benim dönemime bakarsak, 4. senem, özellikle İstanbul dışındaki maçları daha çok kazandık. Hep kazandık. Motivasyon eksikliği görmedik bu tip maçlarda. Dominant olan, erken bitiren bir takım olduk. Özellikle bunu Kocaeli deplasmanında da yaşadık. Ajax'ı 3-0 yenip geldik deplasmanda, aynı şeyi yaşadık. Böyle büyük başarılı maçlardan sonra bu tür maçları oynamak zor oluyor. Ben de bu yüzden değişiklik yaptım kadroda. Takıma moral motivasyon hareketlilik gelsin diye. Bazen olmuyor. Kötü başlayan maç kötü bitiyor. Bunu değiştirecek tek şey gol bulmaktı, bulduk ama hakem geçerli saymadı. Futbolun içerisinde bu var. 2 tane atsanız 2'sini de vermese hakem, Galatasaray iseniz tekrar kazanmak için daha fazlasını yapmak zorundasınız."

MAĞLUBİYET NEDENİNİ AÇIKLADI!

"Kötü bir hücum performansı sergiledik. Gol atmaya daha çok çalışmamız gerekiyordu. İkinci yarı 2 şut atmışız. Geriye düştükten sonra da rakip kaleye daha çok hamle yapmamız gerekiyordu ama hep geriye gelerek almaya çalıştı herkes. 3. bölgede daha çok üretmemiz gerekirdi. Bugünkü en büyük mağlubiyet nedenlerinden biri de bu."

ICARDI AÇIKLAMASI!

"Icardi maça son anda yetişti. Dün antrenmanı yarım bırakmıştı, sırtında ve boynunda tutulma vardı. Devrede hem ön alan baskısı hem de Barış'ın savunma arkasına koşularını düşündük, olmadı."