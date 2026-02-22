Demet Akalın'dan Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Ramazan ayında televizyon ekranlarında hem sahur hem de iftar için programlar yayınlanıyor. Ünlü ilahiyatçıların sunduğu programlara Demet Akalın’dan itiraz geldi.

Demet Akalın, programlar için harcanan yüksek ücretlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerektiğini savundu. “Ramazan’da TV’ye çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL’yi dağıtın fakir fukaraya. Ben razıyım geçen seneki programları izlemeye” ifadelerini kullanan şarkıcı, tartışmanın fitilini ateşledi.

Akalın, açıklamasının devamında “Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor” sözleriyle program içeriklerinin tekrarına da gönderme yaptı. Bu çıkış kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar ikiye bölündü.

Bazı takipçiler ünlü şarkıcının çağrısına destek vererek bütçelerin sosyal yardımlara ayrılması gerektiğini savunurken, bazıları ise Ramazan programlarının dini bilgi aktarımı ve toplumsal bilinç açısından önemli olduğunu belirtti.