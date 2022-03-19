Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda sahte içki imal ettiği belirlenen İ.K. (62) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.



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