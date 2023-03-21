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Adıyaman'da selde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan çocuğun cenazesi defnedildi

21.03.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelen selde hemşire annesiyle hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın cenazesi toprağa verildi.

İlçede etkili olan şiddetli sağanak sonrası yaşanan selde konteynerlerinin sürüklenmesi sonucu kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bulunan Zeynep Zümra Tekdal'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Yeni Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan cenaze zamanının ardından Zeynep Zümra, annesinin yanına defnedildi.

Cenaze törenine aile ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Tut Kaymakamı Erkut Pamuk da katıldı.

Tut'ta 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selde sürüklenen konteynerdeki Selma Sarıkaya ve kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenleri bulunmuştu. Kaybolan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire Fatma Tekdal ve kızı Zeynep Zümra'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Hemşirenin ardından kızının da cenazesine ulaşılmıştı.

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