Adıyaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Sümerevler Mahallesi'ndeki Sümer Park'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki kişi silahla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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