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Adıyaman'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

29.11.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği öğrenilemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması üzerine 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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