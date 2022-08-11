YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan çıkarıldı

Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan çıkarıldı

11.08.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan çıkarıldı

Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Bahçecik Mahallesi'nde Adıyaman Belediyesine ait su arıtma tesisinde yılan olduğunu fark eden yetkililer, itfaiyeyi aradı.

Tesislere gelen ekip, yarım saatlik çalışmanın ardından yakaladıkları yılanı doğal ortamına saldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
Arnavutköy'de evinde tabancayla vurulan kadın hayatını kaybettiArnavutköy'de evinde tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de vatandaşlarla bir araya geldi:DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de vatandaşlarla bir araya geldi:
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman yılan

Adıyaman Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:32
Öğle
12:37
İkindi
16:24
Akşam
19:33
Yatsı
20:58

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

Baybatmaz Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Yılmaz Eczanesi
Besni
Çare Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Belirtiler farklı olsa da yapmanız gereken belli!

Belirtiler farklı olsa da yapmanız gereken belli!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.