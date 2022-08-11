Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan çıkarıldı

Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Bahçecik Mahallesi'nde Adıyaman Belediyesine ait su arıtma tesisinde yılan olduğunu fark eden yetkililer, itfaiyeyi aradı.

Tesislere gelen ekip, yarım saatlik çalışmanın ardından yakaladıkları yılanı doğal ortamına saldı.



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