Adıyaman'da tarihi eser operasyonu

Adıyaman'daki tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçecik Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığını tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen yağdanlık, mumluk, fosil, 5 heykel, şamdanlık, 4 yüzük, 37 sikke, vazo, tabak, 2 av tüfeği, kama, pergel, hançer, 2 kılıç, sini, biblo, tokaç, tepsi, geyik desenli malzeme, hayvan figürü, 3 bilgi ve belge özelliği bulunan kitap ele geçirildi.

Olayla ilgili B.K, gözaltına alındı.



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