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Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

17.08.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, çok sayıda çek, senet ve tabanca ile mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adıyaman operasyon

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