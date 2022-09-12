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Adıyaman'da tekstil fabrikasında çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi

12.09.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da tekstil fabrikasında çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi

Adıyaman'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken 3 işçi dumandan etkilendi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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