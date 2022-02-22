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Adıyaman'da temizlik aracında çıkan yangın hasara yol açtı

22.02.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da temizlik aracında çıkan yangın hasara yol açtı

Adıyaman'da temizlik aracında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi 3'üncü Çevre Yolu'nda çalışan Adıyaman Belediyesinin 34 TS 1734 temizlik aracında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

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