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Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

21.04.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan M.A.D. ve E.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.A.D. ve E.D. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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