Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Delil Doymaz cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla iletişim halinde olduğunu, örgüte üye olduğunu belirterek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ise suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz