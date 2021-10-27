Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 adet tüp, 32 kilogram gübre ile teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Eren-8 (Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Kürşat Yılmaz-38) operasyonu düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında, Derinsu köyü yakınlarındaki arazi arama tarama çalışmalarında toprağa gömülü vaziyette 3 mutfak tüpü, 2 piknik tüpü, 6 plastik bidon, 32 kilogram gübre ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.



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