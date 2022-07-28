Adıyaman'da traktörden düşen kadın öldü

Adıyaman'da traktörden düşen kadın hayatını kaybetti.

Mehmet A. idaresindeki 02 KK 703 plakalı traktör, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Ürgüç köyü yakınlarında seyir halindeyken Rabia Yanığ (63) araçtan düştü.

Bölgeye giden 112 Acil Servis ekipleri kadının öldüğünü belirledi.

Yanığ'ın cesedi otopsisi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.



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