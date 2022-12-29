Adıyaman'da tütün üretim tesisi açıldı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan tesisin açılışında, sarmalık kıyılmış tütünde tarihi bir adımın atıldığını söyledi.

Kentte 5 binin üzerinde kayıtlı tütün üreticisi bulunduğunu ifade eden Aydın, sarmalık kıyılmış tütünde geçmişte çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalındığını dile getirdi.

Aydın, şöyle konuştu:

"Bırakın satışını, bulundurulması ve içilmesi yasak bir üründü. Bölgede yetişen bir ürün için Kemal Derviş döneminde çıkarılan yasayla 1 ila 3 yıla kadar hapis getirilmişti. Yine aynı yasa kapsamında maalesef Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü o dönem özelleştirme kapsamına alınmıştı ve adeta tütünün sonunu hazırlamışlardı. Hamdolsun o günden bu güne AK Parti iktidarıyla birlikte buradaki bütün paydaşlarımızla bir araya gelerek tütünü nasıl daha da çok geliştiririz, alın teri, el emeği, göz nuru bu ürünün katma değerini nasıl yükseltiriz, üreticilerimizi nasıl geliştiririz onun gayretlerini ortaya koyduk ve buradaki paydaşlarımızla birlikte kooperatifçilik noktasında önemli bir noktaya getirdik. Tarihte ilk defa tütün yasal bir zemine çıktı. Satışının yasak olduğu, hatta ve hatta bulundurmanın bile yasak olduğu bir ürünü biz kooperatifler üzerinden yasal bir zemine geçirerek onun alım ve satımını yasal bir hale getirdik."

Kurulan tesis için Tarım ve Orman Bakanlığından kırsal kalkınma kapsamında 1 milyon 750 bin lira destek sağlandığını belirten Aydın, tesisin hayırlı olmasını temenni etti.

