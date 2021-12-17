Adıyaman'da uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Adıyaman'da uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Latif Bozkurt idaresindeki 02 HS 763 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman - Çelikhan kara yolunun 20'nci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 500 metrelik uçuruma devrildi.

Bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, araca yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaştı.

112 Acil Servis ekiplerince öldüğü belirlenen sürücünün cenazesi, kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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