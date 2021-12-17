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Adıyaman'da uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

17.12.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Adıyaman'da uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Latif Bozkurt idaresindeki 02 HS 763 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman - Çelikhan kara yolunun 20'nci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 500 metrelik uçuruma devrildi.

Bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, araca yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaştı.

112 Acil Servis ekiplerince öldüğü belirlenen sürücünün cenazesi, kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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